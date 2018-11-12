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Тимошенко: "вибори" в ОРДЛО є брутальним порушенням міжнародного права

Новини » Політика    12.11.2018 - 12:46
Тимошенко: "вибори" в ОРДЛО є брутальним порушенням міжнародного права
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко зазначила, що санкції проти РФ мають бути посилені

Проведення Росією фальшивих "виборів" на окупованих нею територіях України у Донецькій та Луганській областях, всупереч протестам України та світової спільноти, є брутальним порушенням міжнародного права та суверенітету України. Про це йдеться у заяві лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко, повідомляє прес-служба партії.

"Це очевидна демонстрація того, що Кремль не збирається виконувати жодні взяті на себе зобов’язання, навіть за нав’язаними ним мінськими домовленостями. Вмовлянь і засуджень, вочевидь, недостатньо. Росія використовує слабкість чинної української влади та її готовність до залаштункових торгів з агресором для того, щоб зміцнити і вкоренити свою присутність в окупованих нею районах", - йдеться у заяві.

Крім того, Тимошенко зазначила, що санкції проти РФ мають бути посилені.

"За ці нахабні дії держава-агресор має сплатити найвищу ціну. Тиск на Росію, зокрема й через механізм економічних і політичних санкцій, має бути посилений. Відповіддю на брутальне порушення міжнародного права має стати ізоляція порушника і примушення його до припинення агресії", - заявила Тимошенко.

Тимошенко також додала, що наразі потрібна нова стратегія досягнення миру, саме її і було запропоновано на форумі "Нова стратегія миру і безпеки".

"Водночас дії Кремля вкотре засвідчують безперспективність мінського процесу як шляху до припинення війни. Потрібна нова стратегія досягнення миру, відновлення територіальної цілісності України та реінтеграції окупованих районів Донбасу і Криму. Саме таку стратегію запропонувала наша команда на форумі "Нова стратегія миру і безпеки" у жовтні цього року", - йдеться у заяві.

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