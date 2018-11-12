Тимошенко: после выборов в первую очередь мы снизим цены на газ

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко заверила, что украинский газ будет направлен на нужды граждан

На следующий день после президентских выборов в первую очередь мы снизим цены на газ. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила на пресс-конференции в Ивано-Франковске, сообщает пресс-служба политсилы.

"После президентских выборов украинский газ будет направлен на нужды граждан и они будут платить за него вдвое меньше, чем сейчас. Это не популизм и не утопия. Для этого нужна лишь политическая воля, ведь все решения о повышении цены могут быть отменены президентом", – заверила лидер "Батькивщины".

Она напомнила, что четыре с половиной года назад весь газ украинской добычи шел на нужды населения. Сейчас, как отметила Тимошенко, "не нужно ничего выдумывать, достаточно лишь восстановить порядок обеспечения природным газом население, который уже был".

Украинского газа полностью хватает для обеспечения бытовых потребностей наших граждан, и стоить он должен максимум 90 долларов за тысячу кубометров, сообщила лидер "Батькивщины".

Упреки в том, что цены на газ растут из-за подписанного в 2008 меморандума с МВФ, она назвала лживыми. Тимошенко напомнила, что действие меморандума завершилась с подписанием новой программы сотрудничества с Фондом. Кроме того, по официальному сообщению самого Международного валютного фонда, в структуре внешнего долга Украины ни копейки, которую позаимствовало правительство Тимошенко, с 2012 года нет.

"Возьмите платежку за газ в 2009 году за газ, когда действовал меморандум с МВФ и работал газовый контракт, и сравните ее с соответствующей платежкой, которая есть сегодня по "хорошему контракту Петра Порошенко" и по его меморандуму с МВФ. Так там разница составляет в гривнах в 9-10 раз", – отметила лидер "Батькивщины".