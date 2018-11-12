Тимошенко: у першу чергу після виборів знизимо ціни на газ

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко запевнила, що український газ буде спрямований на потреби громадян

Наступного дня після президентських виборів у першу чергу ми знизимо ціни на газ. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила на прес-конференції в Івано-Франківську, повідомляє прес-служба політсили.

"Після президентських виборів український газ буде спрямований на потреби громадян і вони платитимуть за нього вдвічі менше, ніж зараз. Це не популізм і не утопія. Для цього потрібна лише політична воля, адже усі рішення про підвищення ціни можуть бути скасовані президентом", – запевнила лідер "Батьківщини".

Вона нагадала, що чотири з половиною роки тому весь газ українського видобутку йшов на потреби населення. Зараз, як наголосила Тимошенко, "не потрібно нічого видумувати, досить лише відновити порядок забезпечення природним газом населення, який вже був".

Українського газу повністю вистачає для забезпечення побутових потреб наших громадян, і коштувати він має максимум 90 доларів за тисячу кубометрів, повідомила лідер "Батьківщини".

Закиди в тому, що ціни на газ зростають через підписаний в 2008 меморандум з МВФ, вона назвала брехливими. Тимошенко нагадала, що дія меморандуму завершилася з підписанням нової програми співпраці з Фондом. Крім того, за офіційним повідомленням самого Міжнародного валютного фонду, у структурі зовнішнього боргу України жодної копійки, яку б запозичив уряд Тимошенко, з 2012 року немає.

"Візьміть платіжку за газ в 2009 році за газ, коли діяв меморандум з МВФ і працював газовий контракт, і порівняйте її з відповідною платіжкою, яка є сьогодні за "гарним контрактом Петра Порошенка" і за його меморандумом з МВФ. Так там різниця складає в гривнях в 9-10 разів", – зазначила лідер "Батьківщини".