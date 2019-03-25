Тимошенко на выборах 2019: результаты голосования за кандидата

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко является одним из лидеров президентского рейтинга на выборах 2019/ Подробнее о результатах голосования - в материале РБК-Украина.

Тимошенко заявила о том, что будет баллотироваться в президенты Украины на президентских выборах 2019 еще в июне прошлого года. После этого глава "Батькивщины" презентовала свой новый курс, согласно которому планирует развивать страну. Тимошенко также заявляла, что если она выиграет на президентских выборах, то сразу проведет референдум по вопросу принятия новой Конституции Украины.

Как известно, лидер партии "Основа", кандидат в президенты Сергей Тарута заявил о поддержке Тимошенко на выборах. Такое заявление Тарута сделал уже после того, как истек срок, в который кандидаты могли снять свою кандидатуру с выборов. 16 марта текущего года был подписан соответствующий меморандум между Тимошенко и Тарутой.

Рейтинг Тимошенко

Тимошенко в сентябре-октябре возглавляла президентский рейтинг. Глава "Батькивщины" опережала шоумена Владимира Зеленского и действующего президента Петра Порошенко. Тройка лидеров сохраняла свои позиции и в ноябре, и в начале декабря.

Вместе с тем, по данным опроса, проведенного в января 2019 года тремя социологическими компаниями (КМИС, Socis, Центр Разумкова), Тимошенко опустилась с первой на третью позицию в рейтинге. Тогда рейтинг возглавил Зеленский, а Порошенко занял второе место. Однако, по данным опроса группы "Рейтинг" в январе лидером рейтинга был Зеленский, а Тимошенко занимала второе место. В феврале Тимошенко сместилась со второй на третью позицию, а в марте снова вернулась на вторую.

По данным опроса группы "Рейтинг", проведенного в начале марта текущего года, лидер "Батькивщины" занимает вторую позицию в рейтинге кандидатов в президенты, его готовы поддержать 18,8% опрошенных. На первом месте - шоумен Владимир Зеленский (24,9%), действующий президент Петр Порошенко - на третьем (17,4%).

При этом, по данным опроса КМИС, проведенного 14-22 марта, Тимошенко занимает третье место в рейтинге кандидатов в президенты. Лидера "Батькивщины" готовы поддержать 12,5% респондентов, тогда как за Порошенко планируют голосовать 17,1% опрошенных, а за Зеленского - 32,1%.

Программа Тимошенко

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в своей предвыборной программе предлагает новую стратегию мира и безопасности, включающую сильную дипломатию, армию, надежное обеспечение воина, реинтеграцию и развитие освобожденных от оккупации территорий, взыскание компенсации с Российской Федерации.

Кроме того, Тимошенко предлагает принять новую Конституцию Украины. Этот вопрос, по ее словам, в случае ее победы, будет вынесен на всеукраинский референдум. В частности, Тимошенко предлагает уменьшить количество депутатов, ликвидировать неприкосновенность всех чиновников, предоставить право гражданам менять центральную и местную власть в любой момент путем проведения референдума.

Тимошенко предлагает новую экономическую стратегию, социальную доктрину и молодежную политику. В частности, экономическая стратегия Тимошенко предусматривает обеспечение финансовой стабильности, введение новой энергетической политики, реформирование аграрного сектора, опитмизацию налоговой системы.