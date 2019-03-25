Тимошенко на виборах 2019: результати голосування за кандидата

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко є одним з лідерів президентського рейтингу на виборах 2019. Детальніше про результати голосування - в матеріалі РБК-Україна.

Тимошенко заявила про те, що буде балотуватися у президенти України на президентських виборах 2019 ще в червні минулого року. Після цього глава "Батьківщини" презентувала свій Новий курс, згідно з яким планує розвивати країну. Тимошенко також заявляла, що якщо вона виграє на президентських виборах, то відразу проведе референдум з питання прийняття нової Конституції України.

Як відомо, лідер партії "Основа", кандидат у президенти Сергій Тарута заявив про підтримку Тимошенко на виборах. Таку заяву Тарута зробив вже після того, як закінчився термін, у який кандидати могли зняти свою кандидатуру з виборів. 16 березня поточного року було підписано відповідний меморандум між Тимошенко та Тарутою.

Рейтинг Тимошенко

Тимошенко у вересні-жовтні очолювала президентський рейтинг. Голова "Батьківщини" випереджала шоумена Володимира Зеленського та чинного президента Петра Порошенка. Трійка лідерів зберігала свої позиції і в листопаді, і на початку грудня.

Разом з тим, за даними опитування проведеного у січні 2019 року трьома соціологічними компаніями (КМІС, Socis, Центр Разумкова), Тимошенко опустилася з першої на третю позицію в рейтингу. Тоді рейтинг очолив Зеленський, а Порошенко зайняв друге місце. Однак, за даними опитування групи "Рейтинг" у січні лідером рейтингу був Зеленський, а Тимошенко займала друге місце. У лютому Тимошенко змістилася з другої на третю позицію, а в березні знову повернулася на другу.

За даними опитування групи "Рейтинг", проведеного на початку березня поточного року, лідер "Батьківщини" займає другу позицію в рейтингу кандидатів у президенти, її готові підтримати 18,8% опитаних. На першому місці - шоумен Володимир Зеленський (24,9%), чинний президент Петро Порошенко - на третьому (17,4%).

При цьому, за даними опитування КМІС, проведеного 14-22 березня, Тимошенко посідає третє місце в рейтингу кандидатів у президенти. Лідера "Батьківщини" готові підтримати 12,5% респондентів, тоді як за Порошенка планують голосувати 17,1% опитаних, а за Зеленського - 32,1%.

Програма Тимошенко

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко у своїй передвиборній програмі пропонує нову стратегію миру та безпеки, яка включає сильну дипломатію, армію, надійне забезпечення воїна, реінтеграцію та розбудову звільнених від окупації територій, стягнення компенсації з Російської Федерації.

Крім того, Тимошенко пропонує прийняти нову Конституцію України. Це питання, за її словами, у разі її перемоги, буде винесено на всеукраїнський референдум. Зокрема, Тимошенко пропонує зменшити кількість депутатів, ліквідувати недоторканність усіх високопосадовців, надати право громадянам змінювати центральну та місцеву владу в будь-який момент шляхом проведення референдуму.

Тимошенко також пропонує нову економічну стратегію, соціальну доктрину та молодіжну політику. Зокрема, економічна стратегія Тимошенко передбачає забезпечення фінансової стабільності, введення нової енергетичної політики, реформування аграрного сектору, опитмізацію податкової системи.