Тимошенко: вторым после армии государственным приоритетом должна стать медицина

Вторым после армии государственным приоритетом должна быть система медицинской помощи. Ведь это "две части одного фронта".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко в Facebook.

"Мы не имеем права допустить, чтобы недофинансированными были больницы, чтобы им не вовремя перечисляли финансовые ресурсы, чтобы задерживалась заработная плата, чтобы не проплачивались какие-то медикаменты. Я услышала от медиков, что они с пониманием относятся к сложностям, но если мы хотим выиграть эту войну - а мы хотим и победим! - нам надо думать о том, что армия и система здравоохранения сегодня неразрывны. И они наш фронт", - заявила Тимошенко.

По ее мнению, медицина должна стать для правительства реальным направлением работы. И кроме надлежащего финансирования, следует правильно организовать систему охраны здоровья. Этим, в частности, плодотворно занимается команда "Батькивщины".

"Посетив во время войны почти все ключевые госпитали и больницы, мы увидели, что нам крайне необходимо, если мы идем в Европу и хотим стать членами ЕС, строить у себя настоящую полноценную страховую медицину", - добавляет Тимошенко.

Также она добавила, что команда "Батькивщины" будет предлагать на рассмотрение правительству, президенту и парламенту разработанный законопроект о внедрении обязательного медицинского страхования, который базируется на лучшем мировом опыте.

"Это в четыре раза увеличит финансирование отрасли здравоохранения и даст возможность платить нашим медикам европейскую зарплату, а люди смогут через страховые полисы беспрепятственно получать качественные медицинские услуги", - резюмировала Тимошенко.