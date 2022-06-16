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Тимошенко: другим після армії державним пріоритетом мусить бути медицина

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Четвер 16 червня 2022 14:01
Тимошенко: другим після армії державним пріоритетом мусить бути медицина Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Ілона Свиридова

Другим після армії державним пріоритетом мусить бути система медичної допомоги. Адже це є "дві частини одного фронту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко у Facebook.

"Ми не маємо права допустити, щоби недофінансованими були лікарні, щоби їм невчасно перераховували фінансові ресурси, щоб затримувалась заробітна плата, щоб не проплачувались якісь медикаменти. Я почула від медиків, що вони з розумінням ставляться до складнощів, але якщо ми хочемо виграти цю війну - а ми хочемо і переможемо! - нам треба думати про те, що армія та система охорони здоров’я сьогодні нерозривні. І вони наш фронт", - заявила Тимошенко.

На її думку, медицина має стати для уряду реальним напрямом роботи. І крім належного фінансування, варто правильно організувати систему охорони здоров’я. Цим, зокрема, плідно займається команда "Батьківщини".

"Відвідавши під час війни майже всі ключові госпіталі й лікарні, ми побачили, що нам конче необхідно, якщо ми йдемо до Європи і хочемо стати членами ЄС, будувати у себе справжню повноцінну страхову медицину", - додає Тимошенко.

Також вона додала, що команда "Батьківщини" буде пропонувати на розгляд уряду, президенту й парламенту розроблений законопроєкт щодо впровадження обов’язкового медичного страхування, який базується на кращому світовому досвіді.

"Це вчетверо збільшить фінансування для галузі охорони здоров’я та дасть можливість платити нашим медикам європейську зарплату, а люди зможуть через страхові поліси безперешкодно отримувати якісні медичні послуги", - резюмувала Тимошенко.

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