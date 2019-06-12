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Тимошенко встретилась с Зеленским

Новости » Политика    12.06.2019 - 19:04
Тимошенко встретилась с Зеленским
Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Тимошенко и Зеленский обсуждали выборы в Раду

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко провела встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

Во время беседы речь шла о текущей ситуации в стране, досрочных парламентских выборах и о том, как воплотить в жизнь изменения, которых от новой власти ожидают люди, сообщила Тимошенко.

Напомним, ранее Тимошенко заявила, что в новой Верховной раде нужно создать коалицию действий, в основу которой должен быть положен Новый курс. По словам Тимошенко, ее политическая сила "Батькивщина" не собирается работать в оппозиции.

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