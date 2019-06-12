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Тимошенко зустрілась з Зеленським

Новини » Політика    12.06.2019 - 19:04
Тимошенко зустрілась з Зеленським
Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко і Зеленський обговорювали вибори в Раду

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко провела зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

Під час розмови йшлося про поточну ситуацію в країні, дострокові парламентські вибори та про те, як втілити в життя зміни, яких від нової влади очікують люди, повідомила Тимошенко. 

Нагадаємо, раніше Тимошенко заявила, що в новій Верховній Раді потрібно створити коаліцію дій, в основу якої має бути покладений Новий курс. За словами Тимошенко, її політична сила "Батьківщина" не збирається працювати в опозиції.

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