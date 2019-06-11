Тимошенко: мы можем дать результат за 100 дней работы новой коалиции

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

"Батькивщина" не собирается работать в оппозиции

В новой Верховной раде нужно создать коалицию действий, в основу которой должен быть положен Новый курс. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила во время программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам Тимошенко, выполнение Нового курса в сотрудничестве президента, премьера и депутатов гарантирует реальные результаты в первые сто дней работы новой коалиции.

"Там нет лозунгов, там есть четкие и профессиональные действия. Стране нужны покой, объединения и, наконец, дать результат", – сказала лидер "Батькивщины".

Тимошенко убеждена, что сегодня крайне важно не терять время и как можно быстрее начать изменения, которых так ждут люди.

"Мы не можем позволить себе, имея реальный план в руках, еще 5 лет бездарно потерять. У нас есть уникальный документ, который можно с первой минуты выполнять и давать результат за первые сто дней", – подчеркнула политик.

Тимошенко заверила, как бы тяжело не выглядели те вызовы, которые стоят сейчас перед страной, "никакого армагеддона нет".

"Каждый проблемный вопрос: от внешних долгов до низких доходов украинцев, которые разрушают экономику, – все это имеет решение. И я хочу, чтобы мы воспринимали нового президента, новый парламент как колоссальный шанс для Украины. Нет времени и нет значения, какие партийные цвета, нужно всем работать на государство. Все наши знания поставить на службу и дать возможность ей подняться. Шанс и возможности есть, путь проложен – просто надо действовать на результат", – подчеркнула лидер "Батькивщины".

Тимошенко также отметила, что ее политическая сила не собирается работать в оппозиции.

"Я понимаю критическое состояние страны и все, что мы можем сделать за пределами политических площадок, в любом статусе, мы будем это делать. Мы все равно будем всеми силами помогать. Спасать страну мы должны для себя, для наших детей и внуков", – подытожила она.