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Тимошенко встретилась с президентом Международного республиканского института

Новости » Политика    05.12.2018 - 17:58
Тимошенко встретилась с президентом Международного республиканского института
Фото: Стивен Никс, Юлия Тимошенко, Ден Твайнинг (пресс-служба)

Тимошенко находится с рабочим визитом в США

Сегодня в рамках рабочего визита в США Юлия Тимошенко провела встречу с президентом Международного республиканского института (IRI) Дэном Твайнингом и региональным директором института по вопросам Евразии Стивеном Никсом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

Тимошенко подробно проинформировала своих собеседников о политической и социально-экономической ситуации в Украине.

Она поблагодарила Международный республиканский институт за многолетнюю поддержку реформ в Украине, в частности по укреплению демократии и реформы государственного управления.

Стороны отметили необходимость проведения президентских выборов следующего года в соответствии с демократическими стандартами – выборы должны быть свободными и честными.

Речь шла также об эскалации войны России против Украины, в частности о последних событиях в районе Керченского пролива.

Тимошенко призвала продолжать и усиливать санкционную политику против РФ.

Напомним, с 4 по 7 декабря Юлия Тимошенко находится с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки. В рамках визита Тимошенко уже провела встречи со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, сенатором от штата Арканзас, членом сенатских комитетов по вопросам вооруженных сил и разведки Томом Коттоном, а также приняла участие в круглом столе Атлантического совета.

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