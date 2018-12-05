ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Тимошенко зустрілася з президентом Міжнародного республіканського інституту

Новини » Політика    05.12.2018 - 17:58
Тимошенко зустрілася з президентом Міжнародного республіканського інституту
Фото: Стівен Нікс, Юлія Тимошенко, Ден Твайнінг (прес-служба)

Тимошенко перебуває з робочим візитом в США

Сьогодні в межах робочого візиту до США Юлія Тимошенко провела зустріч із президентом Міжнародного республіканського інституту (IRI) Деном Твайнінгом та регіональним директором інституту з питань Євразії Стівеном Ніксом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

Тимошенко детально поінформувала своїх співрозмовників про політичну та соціально-економічну ситуацію в Україні.

Вона подякувала Міжнародному республіканському  інституту за багаторічну підтримку реформ в Україні, зокрема щодо зміцнення демократії та реформи державного управління.

Сторони наголосили на необхідності проведення президентських виборів наступного року відповідно до демократичних стандартів – вибори мають бути вільними та чесними.

Йшлося також про ескалацію війни Росії проти України, а зокрема останні події в районі Керченської протоки.

Тимошенко закликала продовжувати та посилювати санкційну політику проти РФ.

Нагадаємо, з 4 до 7 грудня Юлія Тимошенко перебуває з робочим візитом у Сполучених Штатах Америки. У рамках візиту Тимошенко вже провела зустрічі зі спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером, сенатором від штату Арканзас, членом сенатських комітетів з питань збройних сил та розвідки Томом Коттоном, а також взяла участь у круглому столі Атлантичної ради.

Китай погодився почати "негайну закупівлю" товарів зі США США на Раді міністрів ОБСЄ обговорять агресію РФ проти України
Новини України Тимошенко ЮліяБатьківщинаСполучені Штати Америки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся