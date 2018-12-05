Тимошенко зустрілася з президентом Міжнародного республіканського інституту

Фото: Стівен Нікс, Юлія Тимошенко, Ден Твайнінг (прес-служба)

Тимошенко перебуває з робочим візитом в США

Сьогодні в межах робочого візиту до США Юлія Тимошенко провела зустріч із президентом Міжнародного республіканського інституту (IRI) Деном Твайнінгом та регіональним директором інституту з питань Євразії Стівеном Ніксом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

Тимошенко детально поінформувала своїх співрозмовників про політичну та соціально-економічну ситуацію в Україні.

Вона подякувала Міжнародному республіканському інституту за багаторічну підтримку реформ в Україні, зокрема щодо зміцнення демократії та реформи державного управління.

Сторони наголосили на необхідності проведення президентських виборів наступного року відповідно до демократичних стандартів – вибори мають бути вільними та чесними.

Йшлося також про ескалацію війни Росії проти України, а зокрема останні події в районі Керченської протоки.

Тимошенко закликала продовжувати та посилювати санкційну політику проти РФ.

Нагадаємо, з 4 до 7 грудня Юлія Тимошенко перебуває з робочим візитом у Сполучених Штатах Америки. У рамках візиту Тимошенко вже провела зустрічі зі спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером, сенатором від штату Арканзас, членом сенатських комітетів з питань збройних сил та розвідки Томом Коттоном, а також взяла участь у круглому столі Атлантичної ради.