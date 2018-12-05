Тимошенко встретилась с президентом Фонда защиты демократий

Фото: Клифф Мэй, Юлия Тимошенко и Борис Зибермен (ba.org.ua)

Лидер "Батькивщины" и президент Фонда договорились о сотрудничестве на экспертном уровне

Сегодня в рамках рабочего визита в США председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко провела встречу с президентом Фонда защиты демократий (Foundation for Defense of Democracies) Клиффом Мэем. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Как отмечается, стороны детально обсудили вопросы текущей ситуации с безопасностью в Украине, а собственно последние события в районе Керченского пролива. Речь шла о необходимости поставок Украине вооружения для усиления поддержки Вооруженных, в частности Военно-морских, сил.

Тимошенко также проинформировала Клиффа Мэя о политической и социально-экономической ситуации в Украине, в том числе и в отношении президентских выборов следующего года. Собеседники подчеркнули недопустимость влияния на избирательный процесс и вмешательства в него.

Лидер "Батькивщины" и президент Фонда договорились о сотрудничестве на экспертном уровне.

Во встрече также принимали участие заместитель председателя партии "Батькивщина", председатель комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря и председатель комитета ВРУ по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Сергей Власенко.

Основанный вскоре после атаки 11-го сентября и расположенный в Вашингтоне Фонд защиты демократий является непартийным исследовательским институтом, который занимается главным образом вопросами национальной безопасности и внешней политики. Он также проводит исследования, которые дают право для судебного преследования.

Исследования осуществляются экспертами, которые специализируются в различных областях, включая управление, разведку, военную сферу, частный сектор, научную сферу и даже журналистику. Фонд защиты демократий предоставлял свои экспертизы администрациям президентов Буша, Обамы и Трампа, а также Конгрессу США.