Тимошенко зустрілася з президентом Фонду захисту демократій

Фото: Кліфф Мей, Юлія Тимошенко та Борис Зiбермен (ba.org.ua)

Лідер "Батьківщини" та президент Фонду домовилися про співпрацю на експертному рівні

Сьогодні в межах робочого візиту до США голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко провела зустріч із президентом Фонду захисту демократій (Foundation for Defense of Democracies) Кліффом Меєм. Про це повідомляє прес-служба партії.

Як зазначається, сторони детально обговорили питання поточної безпекової ситуації в Україні, а власне останні події в районі Керченської протоки. Йшлося про необхідність постачання Україні озброєння задля посилення підтримки її Збройних, зокрема Військово-морських, сил.

Тимошенко також поінформувала Кліффа Мея про політичну та соціально-економічну ситуацію в Україні, у тому числі і щодо президентських виборів наступного року. Співрозмовники наголосили на неприпустимості впливу на виборчий процес і втручання у нього.

Лідер "Батьківщини" та президент Фонду домовилися про співпрацю на експертному рівні.

У зустрічі також брали участь заступник голови партії "Батьківщина", голова комітету ВРУ з прав людини Григорій Немиря та голова комітету ВРУ з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Сергій Власенко.

Заснований невдовзі після атаки 11-го вересня та розташований у Вашингтоні Фонд захисту демократій є непартійним дослідницьким інститутом, що займається головним чином питаннями національної безпеки та зовнішньої політики. Він також проводить дослідження, що дають право для судового переслідування.

Дослідження здійснюються експертами, які спеціалізуються у різноманітних галузях, включаючи урядування, розвідку, військову сферу, приватний сектор, наукову царину та навіть журналістику. Фонд захисту демократій надавав свої експертизи адміністраціям президентів Буша, Обами та Трампа, а також Конгресу США.