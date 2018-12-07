Тимошенко встретилась с конгрессменом Адамом Шиффом

Фото: Юлия Тимошенко и Адам Шифф (ba.org.ua)

Тимошенко проинформировала собеседника о ситуации с безопасностью, которая сложилась в Украине

В рамках рабочего визита в США лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сегодня провела встречу с конгрессменом, высокопоставленным членом комитета Палаты Представителей США по вопросам разведки Адамом Шиффом. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Как отмечается, Тимошенко подробно проинформировала собеседника о ситуации с безопасностью, которая сложилась в Украине вследствие эскалации войны Российской Федерации против Украины.

Стороны также обсудили противодействие гибридной агрессии, в частности борьбу с российской пропагандой, а также ситуацию с правами человека в пострадавших районах. Кроме того, речь шла о следующих президентских выборах в Украине и недопустимости влияния власти на них.

Тимошенко поблагодарила конгрессмена Шиффа за его многолетнюю поддержку Украины.

Во встрече также принимали участие заместитель председателя партии "Батькивщина", председатель комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря и председатель комитета ВРУ по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Сергей Власенко.