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Тимошенко зустрілася з конгресменом Адамом Шиффом

Новини » Політика    07.12.2018 - 20:12
Тимошенко зустрілася з конгресменом Адамом Шиффом
Фото: Юлія Тимошенко та Адам Шифф (ba.org.ua)

Тимошенко поінформувала співрозмовника про безпекову ситуацію, яка склалася в Україні

В межах робочого візиту до США лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко сьогодні провела зустріч із конгресменом, високопоставленим членом комітету Палати Представників США з питань розвідки Адамом Шиффом. Про це повідомляє прес-служба партії.

Як зазначається, Тимошенко детально поінформувала співрозмовника про безпекову ситуацію, яка склалася в Україні внаслідок ескалації війни Російської Федерації проти України.

Сторони також обговорили протидію гібридній агресії, зокрема боротьбу з російською пропагандою, а також ситуацію з правами людини у постраждалих районах. Окрім того, йшлося про наступні президентські вибори в Україні та неприпустимість впливу влади на них.

Тимошенко подякувала конгресмену Шиффу за його багаторічну підтримку України.

У зустрічі також брали участь заступник голови партії "Батьківщина", голова комітету ВРУ з прав людини Григорій Немиря та голова комітету ВРУ з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Сергій Власенко.

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