Тимошенко встретилась с экс-мэром Нью-Йорка

Фото: Юлия Тимошенко и Рудольф Джулиани (ba.org.ua)

В ходе встречи стороны обсудили вопросы безопасности, в частности эскалацию войны России против Украины

Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сегодня в рамках рабочего визита в США провела встречу с бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Как отмечается, в ходе встречи стороны обсудили вопросы безопасности, в частности эскалацию войны России против Украины и предоставление США помощи Украине, включая вооружение для противодействия российской агрессии.

Во встрече также принимали участие заместитель председателя партии "Батькивщина", председатель комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря и председатель комитета ВРУ по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Сергей Власенко.

Как сообщается, с 4 до 7 декабря Тимошенко находилась с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки.