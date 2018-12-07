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Тимошенко встретилась с экс-мэром Нью-Йорка

Новости » Политика    07.12.2018 - 18:04
Тимошенко встретилась с экс-мэром Нью-Йорка
Фото: Юлия Тимошенко и Рудольф Джулиани (ba.org.ua)

В ходе встречи стороны обсудили вопросы безопасности, в частности эскалацию войны России против Украины

Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сегодня в рамках рабочего визита в США провела встречу с бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Как отмечается, в ходе встречи стороны обсудили вопросы безопасности, в частности эскалацию войны России против Украины и предоставление США помощи Украине, включая вооружение для противодействия российской агрессии.

Во встрече также принимали участие заместитель председателя партии "Батькивщина", председатель комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря и председатель комитета ВРУ по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Сергей Власенко.

Как сообщается, с 4 до 7 декабря Тимошенко находилась с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиБатькивщинаТимошенко Юлия
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