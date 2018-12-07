Тимошенко зустрілася з екс-мером Нью-Йорка

Фото: Юлія Тимошенко та Рудольф Джуліані (ba.org.ua)

У ході зустрічі сторони обговорили питання безпеки, зокрема ескалацію війни Росії проти України

Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко сьогодні в межах робочого візиту до США провела зустріч із колишнім мером Нью-Йорка Рудольфом Джуліані. Про це повідомляє прес-служба партії.

Як зазначається, у ході зустрічі сторони обговорили питання безпеки, зокрема ескалацію війни Росії проти України та надання США допомоги Україні, включаючи озброєння для протидії російській агресії.

У зустрічі також брали участь заступник голови партії "Батьківщина", голова комітету ВРУ з прав людини Григорій Немиря та голова комітету ВРУ з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Сергій Власенко.

Як повідомляється, з 4 до 7 грудня Тимошенко перебувала з робочим візитом у Сполучених Штатах Америки.