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Тимошенко зустрілася з екс-мером Нью-Йорка

Новини » Політика    07.12.2018 - 18:04
Тимошенко зустрілася з екс-мером Нью-Йорка
Фото: Юлія Тимошенко та Рудольф Джуліані (ba.org.ua)

У ході зустрічі сторони обговорили питання безпеки, зокрема ескалацію війни Росії проти України

Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко сьогодні в межах робочого візиту до США провела зустріч із колишнім мером Нью-Йорка Рудольфом Джуліані. Про це повідомляє прес-служба партії.

Як зазначається, у ході зустрічі сторони обговорили питання безпеки, зокрема ескалацію війни Росії проти України та надання США допомоги Україні, включаючи озброєння для протидії російській агресії.

У зустрічі також брали участь заступник голови партії "Батьківщина", голова комітету ВРУ з прав людини Григорій Немиря та голова комітету ВРУ з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Сергій Власенко.

Як повідомляється, з 4 до 7 грудня Тимошенко перебувала з робочим візитом у Сполучених Штатах Америки.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиБатьківщинаТимошенко Юлія
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