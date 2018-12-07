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Тимошенко зустрілася з членом комітету Сенату США з питань розвідки

Новини » Політика    07.12.2018 - 11:17
Тимошенко зустрілася з членом комітету Сенату США з питань розвідки
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Сторони обговорили ескалацію війни Росії проти України

У межах робочого візиту до США голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко провела зустріч із членом комітету Сенату США з питань розвідки сенатором Джо Манчіном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

Сторони обговорили ескалацію війни Росії проти України, зокрема останні подій в районі Керченської протоки. Йшлося про ситуацію навколо впровадження воєнного стану в нашій державі.

Тимошенко закликала до посилення санкцій проти Росії та наголосила на необхідності проведення переговорів у форматі "Будапешт плюс" з лідерами країн-підписантів Будапештського меморандуму та із залученням Верховного комісара ЄС та керівництва Німеччини.

У зустрічі також брали участь заступник голови партії "Батьківщина", голова комітету ВРУ з прав людини Григорій Немиря та голова комітету ВРУ з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Сергій Власенко.

Тимошенко у США зустрілася із президентом NDI
Новини України Тимошенко ЮліяБатьківщинаСполучені Штати Америки
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