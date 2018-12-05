Тимошенко и Волкер встретились в США

Фото: Юлия Тимошенко и Курт Волкер (ba.org.ua)

Тимошенко призвала к ужесточению санкций против РФ

Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко провела встречу со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

Волкер акцентировал на необходимости возвращения Украине захваченных моряков и военных кораблей. Со своей стороны Тимошенко поблагодарила США за помощь и поддержку Украины.

Кроме того, стороны обсудили видение Тимошенко и "Батькивщины" относительно Новой конституции, Нового экономического курса и предложений относительно новых шагов для окончания войны и установления мира.

Тимошенко призвала к ужесточению санкций против страны-агрессора, а также отметила необходимость оказания помощи Военно-морским силам Украины.

Волкер поблагодарил Тимошенко за четкую позицию относительно необходимости продолжения интеграции Украины в НАТО и ЕС. Он подчеркнул, что США продолжат поддерживать политику открытых дверей НАТО для нашего государства.

Как известно, с 4 декабря находится с рабочим визитом в США. Лидер "Батькивщины" проводит консультации с представителями законодательной и исполнительной власти США и ведущими экспертами.

На повестке дня прежде всего вопрос безопасности. Эскалация войны с Россией - последние события в районе Керченского пролива, военное положение, способы освобождения украинских моряков и усиление санкций против РФ, увеличение поддержки Вооруженных сил Украины и интеграция Киева в ЕС и НАТО.

Отдельная тема для обсуждения - необходимость переговоров в формате "Будапешт плюс", предложенном Новым курсом, как альтернатива "минскому" процесса.

В первый день пребывания за океаном Тимошенко приняла участие в круглом столе в Атлантическом совете, который прошел по принципу Chatham House, а также встретилась с сенатором от Арканзаса Томом Коттоном. Визит продлится до 7 декабря. В ходе него Тимошенко даст интервью американским СМИ.