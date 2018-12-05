Тимошенко і Волкер зустрілись у США

Фото: Юлія Тимошенко та Курт Волкер (ba.org.ua)

Тимошенко закликала до посилення санкцій проти РФ

Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко провела зустріч зі спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

Волкер наголосив на необхідності повернення Україні захоплених моряків і військових кораблів. Зі свого боку Тимошенко подякувала Сполученим Штатам Америки за допомогу та підтримку нашої держави.

Окрім того, сторони обговорили бачення Тимошенко та "Батьківщини" щодо Нової конституції, Нового економічного курсу та пропозицій щодо нових кроків задля закінчення війни та встановлення миру.

Тимошенко закликала до посилення санкцій проти країни-агресора, а також наголосила на необхідності надання допомоги Військово-морським силам України.

Волкер подякував Тимошенко за чітку позицію щодо необхідності продовження інтеграції України до НАТО та ЄС. Він підкреслив, що США й надалі підтримуватимуть політику відкритих дверей НАТО для нашої держави.

Як відомо, з 4 грудня Тимошенко перебуває з робочим візитом у США. Лідер "Батьківщини" проводить консультації з представниками законодавчої і виконавчої влади США та провідними експертами.

На порядку денному насамперед питання - безпеки. Ескалація війни з Росією - останні події в районі Керченської протоки, воєнний стан, способи звільнення українських моряків та посилення санкцій проти РФ, збільшення підтримки Збройних сил України та інтеграція Києва до ЄС та НАТО.

Окрема тема для обговорення - необхідність переговорів у форматі "Будапешт плюс", запропонованому Новим курсом, як альтернатива "Мінському" процесу.

У перший день перебування за океаном Юлія Тимошенко взяла участь у круглому столі в Атлантичній раді, який пройшов за принципом Chatham House, а також зустрілася із сенатором від Арканзасу Томом Коттоном. Візит триватиме до 7 грудня. В ході нього Тимошенко дасть інтерв`ю американським ЗМІ.