Тимошенко: власть оказывает сопротивление проведению референдума, но нас не остановить

Власть начала противодействовать проведению всеукраинского референдума по земельной реформе, несмотря на то, что по всем социологическим опросам более 70% людей против продажи сельскохозяйственной земли.

"Мы сейчас со всеми фермерскими и аграрными ассоциациями, землевладельцами, аграриями, профсоюзами начинаем организацию референдума по народной инициативе. Мы вместе уже собрали инициативную группу, которая насчитывает более 12 тысяч человек. И учитывая пандемию, хотели провести собрание в режиме онлайн - чтобы не собираться всем вместе и не подвергать никого опасности. Обратились с этой просьбой в ЦИК и получили сегодня первый результат - все запрещают", - сообщила Тимошенко.

По ее мнению, такое решение членов Центральной избирательной комиссии было принято по указанию из высших властных кабинетов.

"В ЦИК абсолютное большинство президента. Знают ли они о цифровизации, о диджитализации, о референдуме по новейшим технологиям, о которых говорится в программе Зеленского? Они прямо отказали нам в проведении сборов онлайн. Это только первый шаг. Такое им нужно народовластие. Но мы будем идти дальше. Мы проведем этот референдум и защитим людей", - добавила Тимошенко.