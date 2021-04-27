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Тимошенко: власть оказывает сопротивление проведению референдума, но нас не остановить

Новина українською → Киев, Вторник 27 апреля 2021 09:58
Тимошенко: власть оказывает сопротивление проведению референдума, но нас не остановить Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Украина

Власть начала противодействовать проведению всеукраинского референдума по земельной реформе, несмотря на то, что по всем социологическим опросам более 70% людей против продажи сельскохозяйственной земли.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире "Украина 24".

"Мы сейчас со всеми фермерскими и аграрными ассоциациями, землевладельцами, аграриями, профсоюзами начинаем организацию референдума по народной инициативе. Мы вместе уже собрали инициативную группу, которая насчитывает более 12 тысяч человек. И учитывая пандемию, хотели провести собрание в режиме онлайн - чтобы не собираться всем вместе и не подвергать никого опасности. Обратились с этой просьбой в ЦИК и получили сегодня первый результат - все запрещают", - сообщила Тимошенко.

По ее мнению, такое решение членов Центральной избирательной комиссии было принято по указанию из высших властных кабинетов.

"В ЦИК абсолютное большинство президента. Знают ли они о цифровизации, о диджитализации, о референдуме по новейшим технологиям, о которых говорится в программе Зеленского? Они прямо отказали нам в проведении сборов онлайн. Это только первый шаг. Такое им нужно народовластие. Но мы будем идти дальше. Мы проведем этот референдум и защитим людей", - добавила Тимошенко.

Напомним, в апреле Тимошенко заявила, что "Батькивщина" начинает организацию проведения референдумов по пяти вопросам, среди которых продажа земли сельскохозяйственного назначения.

Ранее представители фермерских ассоциаций, научных учреждений, аграрных профсоюзов и организаций подписали совместную резолюцию, которой поддержали проведение всеукраинского референдума по земельной реформе.

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