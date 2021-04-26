Тимошенко: земельный референдум остановит аферу власти и вернет землю украинцам

"Уже вторую сессионную неделю парламент собирает всех депутатов, чтобы продолжить кражу украинской сельскохозяйственной земли, внося изменения в Земельный кодекс, которыми снимаются любые ограничения на ее распродажу. Властная команда в ручном режиме протягивает законы, которые позволяют калечить украинскую землю. По сути по всей Украине начался большой процесс рейдерского захвата земли", - заявила Тимошенко.

Она также рассказала о схеме, жертвами которой стали 425 владельцев паев в Киевской области. Селяне объединились в кооператив "Новоселицкий", закупили технику и работали на земле. Но заработанные ими деньги и даже зерно из зернохранилищ отобрали рейдеры, которые зарегистрировали через "черного регистратора" компанию с аналогичным названием и оформили все паи и активы на себя.

"За этой преступной компанией стоит председатель аграрного комитета Верховной рады Николай Сольский, который в парламенте проталкивает законы о распродаже земли, и его сообщники. Выяснилось, что по всей стране рейдеры охотятся на сельские кооперативы. Таким образом у людей только эта группа сейчас забирает не менее 300 тысяч гектаров земли. Поэтому эти "дельцы" ждут, когда с 1 июля начнет действовать закон о распродаже земли, чтобы за коррупционные средства выкупить эту землю в свою собственность", - добавила Тимошенко.

Она также отметила, что Министерство юстиции по обращению обманутых владельцев паев, рассмотрев все обстоятельства дела, аннулировало действия "черного регистратора", однако сейчас в Хозяйственном суде г. Киева рассматривается дело об отмене решения Минюста в пользу рейдеров.

"Вот так живет и так рейдерит всю страну действующая власть. Поэтому понятно, почему они протягивают закон о продаже земли. Однако наша команда внесет постановление об увольнении Сольского с должности председателя аграрного комитета. Мы обратимся к президенту и Кабмину по этому вопросу и таким образом проверим - если они не будут реагировать, это будет означать, что они сообщники в этом деле. Также мы зарегистрируем постановление о создании ВСК, которое начнет разбираться со всем рейдерством по стране. Мы будем вместе с людьми бороться и не оставим без внимания ни рейдерские захваты, ни другие преступления против украинцев", - резюмировала Тимошенко.