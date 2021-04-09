ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Батькивщина" начала организацию референдума по 5 вопросов

Новина українською → Киев, Пятница 09 апреля 2021 16:57
"Батькивщина" начала организацию референдума по 5 вопросов Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Украина

Партия "Батькивщина" начинает организацию проведения референдумов по пяти вопросам, среди которых продажа земли сельскохозяйственного назначения.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время пресс-конференции.

Среди вопросов, которые будут вынесены:

  • Согласен ли украинский народ продать сельскохозяйственную землю.
  • Согласен ли украинский народ, чтобы была продана вся стратегическая собственность Украины.
  • Поддерживает ли украинское общество, чтобы украинский газ, который является собственностью украинского народа, реализовывался с 30-процентной прибылью.
  • Поддерживает ли украинский народ легализации игорного бизнеса.
  • Поддерживает ли украинский народ закон о легализации марихуаны.

"Чтобы провести референдум по названым пяти вопросов, мы по сути проведем 5 параллельных референдумов. Наша команда на базе действующего законодательства уже разработала план-график проведения референдума", - заявила Тимошенко.

По ее словам, согласно этому плану-графику собирается инициативная группа и проводит собрание участников, после чего объявляется начало проведения референдума по 5-ти вопросам.

Затем инициативная группа обращается в ЦИК, которая в течение 10 дней проверяет законность собрания инициативной группы.

"Если ЦИК захочет затормозить проведение референдума, у нее есть факультативное право, в случае сомнения относительно конституционности вопросов, передать их президенту на утверждение. Прекрасная норма закона! То есть над людьми будет стоять президент и будет позволять или не позволять людям провести референдум. Так мы увидим, насколько искренними были утверждения президента о народовластии", - добавила лидер "Батькивщины".

Когда ЦИК утвердит специальные листы для сбора подписей, начинается сбор 3 миллионов подписей по всей стране за 90 дней. Когда они будут собраны, они передаются ЦИК, которая за 15 дней должна проверить их и утвердить решение о проведении референдума. Тогда его передают президенту, и он издает указ о проведении всенародного референдума по народной инициативе.

На агитационную кампанию дается 60 дней, и уже после нее объявляется день голосования, проводится референдум.

"Безусловно, процедура крайне затруднена, и сами украинцы не смогут инициировать волеизъявления, но наша команда будет рядом. Мы имеем шанс восстановить справедливость, использовать национальные ресурсы на благо украинцев и сделать Украину снова великой зажиточной счастливой европейской страной", - заверила Тимошенко.

Напомним, президент Владимир Зеленский 8 апреля подписал закон "О всеукраинском референдуме", который в январе приняли нардепы.

В январе "Батькивщина" уже заявляла, что намерена инициировать проведения референдумов п'пяти вопросов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика референдум Батьківщина Тимошенко
NEWS
Стерненко выпустили из-под стражи под домашний арест
Стерненко выпустили из-под стражи под домашний арест
DAILY
Тариф "Годовой". Что будет с ценами на газ для населения в Украине
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Тариф "Годовой". Что будет с ценами на газ для населения в Украине