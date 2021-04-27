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Тимошенко: влада чинить спротив проведенню референдуму, але нас не зупинити

Новость на русском → Київ, Вівторок 27 квітня 2021 09:58
Тимошенко: влада чинить спротив проведенню референдуму, але нас не зупинити Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Україна

Влада почала протидіяти проведенню всеукраїнського референдуму щодо земельної реформи, попри те, що за всіма соціологічними опитуваннями понад 70% людей проти продажу сільськогосподарської землі.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі "Україна 24".

"Ми зараз з усіма фермерськими й аграрними асоціаціями, землевласниками, аграріями, профспілками починаємо організацію референдуму за народною ініціативою. Ми разом вже зібрали ініціативну групу, яка налічує понад 12 тисяч людей. І враховуючи пандемію, хотіли провести збори в режимі онлайн - щоб не збиратися всім разом і не наражати нікого на небезпеку. Звернулися з цим проханням до ЦВК і отримали сьогодні перший результат - все забороняють", - повідомила Тимошенко.

На її думку, таке рішення членів Центральної виборчої комісії було ухвалено за вказівкою з найвищих владних кабінетів.

"В ЦВК абсолютна більшість президента. Чи знають вони про цифровізацію, про диджиталізацію, про референдум за новітніми технологіями, про які йдеться у програмі Зеленського? Вони прямо відмовили нам в проведенні зборів онлайн. Це тільки перший крок. Отак їм потрібне народовладдя. Але ми будемо йти далі. Ми проведемо цей референдум і захистимо людей", - додала Тимошенко.

Нагадаємо, у квітні Тимошенко заявила, що "Батьківщина" починає організацію проведення референдумів щодо п'яти питань, серед яких продаж землі сільськогосподарського призначення.

Раніше представники фермерських асоціацій, наукових установ, аграрних профспілок та організацій підписали спільну резолюцію, якою підтримали проведення всеукраїнського референдуму щодо земельної реформи.

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