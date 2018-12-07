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Тимошенко: власть на местах должна принадлежать гражданам

Новости » Политика    07.12.2018 - 15:03
Тимошенко: власть на местах должна принадлежать гражданам
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Самоуправление должно быть финансово независимым, добавила Тимошенко

Власть на местах должна принадлежать гражданам, а самоуправление – быть финансово независимым. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко по случаю Дня местного самоуправления в Украине, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

 

7 декабря в Украине отмечается День местного самоуправления. Собственно, только “отмечается”, потому что настоящего,...

Опубликовано Юлией Тимошенко П'ятниця 7 декабря 2018 г.

По словам лидера "Батькивщины", настоящего, действенного и эффективного самоуправления в Украине за все годы независимости так и не появилось.

"Самоуправление до сих пор не работает на полную. Децентрализация происходит только в планах и отчетах. Из всех прав, которые имеют местные представительные органы власти, у нас работают только два: просить и жаловаться. Кроме того, в стране отсутствует какая-либо связь между гражданами и процессами муниципального управления. А это – основа демократического гражданского общества", – заметила она.

Тимошенко убеждена, народ Украины должен быть хозяином в собственном доме.

Тимошенко встретилась с членами комитета Палаты представителей США по вооруженным силам
Новости Украины Тимошенко ЮлияБатькивщина
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