Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Самоуправление должно быть финансово независимым, добавила Тимошенко

Власть на местах должна принадлежать гражданам, а самоуправление – быть финансово независимым. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко по случаю Дня местного самоуправления в Украине, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

7 декабря в Украине отмечается День местного самоуправления. Собственно, только “отмечается”, потому что настоящего,... Опубликовано Юлией Тимошенко П'ятниця 7 декабря 2018 г.

По словам лидера "Батькивщины", настоящего, действенного и эффективного самоуправления в Украине за все годы независимости так и не появилось.

"Самоуправление до сих пор не работает на полную. Децентрализация происходит только в планах и отчетах. Из всех прав, которые имеют местные представительные органы власти, у нас работают только два: просить и жаловаться. Кроме того, в стране отсутствует какая-либо связь между гражданами и процессами муниципального управления. А это – основа демократического гражданского общества", – заметила она.

Тимошенко убеждена, народ Украины должен быть хозяином в собственном доме.