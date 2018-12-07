Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Самоврядування має бути фінансово незалежним, додала Тимошенко

Влада на місцях має належати громадянам, а самоврядування – бути фінансово незалежним. Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко з нагоди Дня місцевого самоврядування в Україні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

7 грудня в Україні відзначається День місцевого самоврядування. Власне, тільки “відзначається”, бо справжнього,... Опубліковано Юлією Тимошенко П'ятниця, 7 грудня 2018 р.

За словами лідера "Батьківщини", справжнього, дієвого та ефективного самоврядування в Україні за всі роки незалежності так і не з’явилося.

"Самоврядування досі не працює на повну. Децентралізація відбувається тільки у планах та звітах. З усіх прав, що мають місцеві представницькі органи влади, у нас працюють тільки два: просити і скаржитися. Окрім того, в країні відсутній будь-який зв’язок між громадянами та процесами муніципального управління. А це – основа демократичного громадянського суспільства", – зауважила вона.

Тимошенко переконана, народ України має бути господарем у власному домі.