Тимошенко: власть должна защитить людей и поддержать медиков из-за вспышки COVID-19

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Власть упустила время и не подготовилась к стремительному распространению эпидемии COVID-19, поэтому сейчас нужны профессиональные и скоординированные действия, чтобы исправить ситуацию и защитить жизнь и здоровье каждого гражданина, как это делается сегодня в мире.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время общения с медицинскими работниками Прилуцкой центральной городской больницы.

В частности, она подчеркнула пять неотложных шагах, которые нужно немедленно воплотить в жизнь. Как известно, план Юлии Тимошенко предусматривает:

открытие единой многоканальной горячей линии, номер которой будет знать каждый украинец, и куда за помощью обращаться все, кто почувствует первые симптомы коронавируса;

обеспечение бесплатными тестами, которые должны приниматься в течение суток после обращения на горячую линию, и делаться за 24 часа;

внедрение мобильных бригад, обеспеченных автотранспортом, средствами индивидуальной защиты и наборами для тестирования - больные не должны выходить из дома для консультации с врачом и сдачи анализа;

предоставление бесплатных лекарств всем, кто получил подтверждение болезни, по протоколу, утвержденному Министерством здравоохранения;

развертывание дополнительных коек и перепрофилирование больниц в помощь больным COVID-19.

Также Тимошенко убеждена, бесплатное тестирование нужно было ввести гораздо раньше. По ее словам, "Батькивщина" неоднократно указывала на необходимость привлечения к тестированию частных клиник.

"Впрочем, власть пошла на это только сейчас, под давлением оппозиции! Такая же ситуация сейчас складывается и с привлечением отечественных мощностей для производства кислорода и медицинского оборудования. Украина могла бы обеспечивать людей необходимыми средствами и способствовать их производству в собственной стране. Но почему на такие важные решения у власти не хватает политической воли", - добавляет Тимошенко.

Во время общения с врачами Прилуцкой ЦГБ, лидер партии также отметила, что ее фракция будет инициировать внесение изменений в бюджет, чтобы предусмотреть деньги на обеспечение людей бесплатными тестами и лекарствами, как во время стационарного, так и амбулаторного лечения, а врачей - достойной зарплатой и доплатами.

"20 октября мы будем инициировать пересмотр этого решения по бюджету, которым выделялись деньги на коронавирус. Это нужно для того, чтобы перераспределить средства и направить их, в том числе на бесплатные лекарства, на бесплатные тесты как в государственных, так и в частных лабораториях и обязательно на заработные платы врачам. Нужно, чтобы медики получили обещанную надбавку в 300%", - заверила Тимошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала власть немедленно создать Национальный штаб по борьбе с COVID-19, и предложила перечень неотложных действий, которые, по ее мнению, надо осуществить, чтобы избежать худшего сценария и защитить украинцев от пандемии.