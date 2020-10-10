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Бесплатный тест на COVID-19 в частной лаборатории: как это работает

Украина, Суббота 10 октября 2020 11:21
Бесплатный тест на COVID-19 в частной лаборатории: как это работает
Фото: врачи (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Министр здравоохранения Максим Степанов разъяснил, каким образом частные лаборатории будут привлекать к бесплатному тестированию на COVID-19. Кабинет министров ранее принял соответствующее постановление.

Об этом он рассказал в ходе брифинга.

Степанов заявил, что Минздрав будет контрактовать через государственные лабораторные центры возможности частных лабораторий по проведению тестов. То есть, мобильная бригада или больница, осуществляющая забор у человека, будет передавать образцы в частные лаборатории. Последние же будут проводить само тестирование на соответствующем лабораторном оборудовании.

"Каким образом это будет происходить? Это не значит, что сейчас частные лаборатории начнут делать для людей с улицы эти тесты. Мы просто не в состоянии будем это проконтролировать... Мы будем привлекать частные лаборатории, контрактовать их и отвозить им образцы для того, чтобы они проводили тестирование", - сказал министр.

Напомним, вчера стало известно, что украинцы смогут бесплатно делать тестирование на COVID-19 в частных лабораториях, ведь Кабинет министров выделил для этого необходимо финансирование.

Как писало РБК-Украина, ранее глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что в Украине будут увеличивать ежедневное количество тестов на коронавирус.

На сегодня Украина вышла на более 30 тысяч тестирований ежедневно.

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