Тимошенко: військові мають отримувати якісні протези без ліміту фінансування

"У нас продовжується скандал навколо законопроєкту № 13704, який має на меті покінчити з корупцією щодо закупівлі протезів, запасних частин для них, протезування наших поранених. До міжфракційного об’єднання, яке я очолюю, по захисту прав військовослужбовців, ветеранів та членів їх родин надійшли численні звернення від поранених військових про те, що протези - низькоякісні, абсолютно непридатні для протезування", - заявила Тимошенко.

Лідерка "Батьківщини" також розповіла, що "протези закуповуються за корупційними цінами у 2-3 рази вище їхньої вартості", і розкрила схему корупційних оборудок на 4 мільярдах гривень, які виділяються для протезування. Окреме її занепокоєння викликає те, що неякісне протезування призводить до повторної ампутації поранених воїнів.

"Створюються, як гриби, такі собі "майстерні з протезування", які не мають ні необхідних фахівців, ні права протезувати, що призводить до списання грошей з бюджету і до неякісного протезування, а потім - до повторної ампутації та дуже тяжких наслідків. Усе це називається корупція майже на 4 мільярдах гривень", - додала вона.

Тимошенко нагадала, що депутатами фракції "Батьківщина" внесений законопроєкт №13704 щодо впровадження референтних цін на протези, протезні вироби та запасні частини до них. Також у проєкті передбачено ліцензування протезних майстерень, щоб там "не було шахраїв, які списують бюджетні кошти".

На переконання лідерки "Батьківщини", ухвалення цього законопроєкту дозволить ефективно використовувати бюджетні кошти, що спрямовуються на протезування та зняти внаслідок цього заощадження верхню межу фінансування цих видатків.

"Держава встановила аморальну межу на фінансування протезування одного військового. Ви собі не уявляєте, що робиться: піднявся увесь цей сморід, який хоче залишити корупцію за закупівлі протезів, який хоче залишити корупцію на протезуванні. Влаштували такі показові розборки, заблокували наш законопроєкт руками тих, хто в цій корупції бере участь. І сьогодні вони говорять: не можна знімати верхню межу обмеження державного фінансування на протезування однієї людини, тому що військові будуть корупцією займатися", - додала.

Вона нагадала, що законопроект №13704 підтриманий майже трьомастами організаціями військових та ветеранів та понад сотнею органів місцевої влади.