Тимошенко вимагає спрямувати у бюджет нерозподілені прибутки "Нафтогазу" та "Енергоатому"

Як повідомлялось раніше, тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради, створена з ініціативи фракції "Батьківщини" під керівництвом Олексія Кучеренка, встановила, що "Нафтогаз" та "Енергоатом" свідомо та незаконно нараховували населенню та бізнесу критично завищені тарифи.

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