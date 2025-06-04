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Тимошенко вимагає спрямувати у бюджет нерозподілені прибутки "Нафтогазу" та "Енергоатому"

Фото: Юлія Тимошенко (facebook.com YuliaTymoshenko)
Автор: Сергій Новіков

Команда "Батьківщини" вимагає негайно спрямувати у державний бюджет для закупівлі вітчизняної зброї 84 млрд грн. Мова йде про нерозподілені прибутки "Нафтогазу" та "Енергоатому".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко.

"Сподіваюсь, що вже завтра на зустрічі з прем’єр-міністром, міністром фінансів і міністром оборони ми погодимо механізм передачі заробленого монополістами на незаконно завищених тарифах на потреби нашого ВПК", - зазначила вона.

Як повідомлялось раніше, тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради, створена з ініціативи фракції "Батьківщини" під керівництвом Олексія Кучеренка, встановила, що "Нафтогаз" та "Енергоатом" свідомо та незаконно нараховували населенню та бізнесу критично завищені тарифи.

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Нафтогаз УкраїниТимошенкоЭнергоатом