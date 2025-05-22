Тимошенко пропонує передати 84 млрд надприбутків з тарифів вітчизняним виробникам зброї

Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради, створена з ініціативи фракції "Батьківщини" під керівництвом Олексія Кучеренка, встановила, що "Нафтогаз" та "Енергоатом" свідомо та незаконно нараховували населенню та бізнесу критично завищені тарифи.

Про це заявила лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт фракції.

В такий спосіб за останні роки їм вдалося заробити "зайвих" 84 млрд гривень.

"Докази нашої тимчасової слідчої комісії були настільки переконливими, що "Нафтогазу" довелося переробити свій звіт про прибутки і визнати в ньому знайдені 24 мільярди. "Енергоатом", який приховав цілих 60 мільярдів, не поспішає віддавати награбоване. Але ми його змусимо. Це лише питання часу", – обурилася лідерка "Батьківщини".

Вона зазначила, що вимагатиме невідкладно внести зміни до бюджету і перерахувати всі фактично вкрадені у людей та держави гроші на закупівлю озброєння та боєприпасів власного виробництва.

"Зважаючи на різке зменшення підтримки від наших західних союзників, вважаємо, що було б критично необхідно скерувати знайдені нами кошти на потреби українських виробників зброї", – додала Юлія Тимошенко.

Крім того, вона пообіцяла направити до правоохоронних органів відповідні заяви про злочин з вимогою встановити та притягнути до відповідальності організаторів та виконавців цієї афери.

Юлія Тимошенко також зауважила, що маючи беззастережні докази того, що нинішня вартість газу та світла є завищеною, її команда оскаржить їх у суді та не дозволить підвищити тарифи, що постійно намагається зробити влада.

"Ми і надалі будемо виводити з тіні мародерів, які під прикриттям війни по хамські наживаються на горі війни. Ми не відступимо", – пообіцяла Юлія Тимошенко