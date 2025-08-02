Тимошенко відстоює право українців формувати органи влади. Експерт вказав на цікавий момент

На його думку, почалася медіакампанія критики аргументів, які у своїх виступах застосовує Юлія Тимошенко, стосовно необхідності збереження суверенного права громадян України формувати національні органи влади та управління.

"Мовляв ці аргументи неспроможні через те, що щось подібне колись набалакав Путін", - розповів він.

І це при тому, за словами Матвієнка, що ще у 90-ті, та й пізніше тими ж словами, які використовує Юлія Тимошенко, говорили про неможливість втрати суверенітету через механізми зовнішніх впливів на українську владу.

"Мова про героїв України Левка Лук'яненка і Степана Хмару, про визначного конституціоналіста Віктора Мусіяку, лідера конституційного процесу 1996 року Михайла Сироту, багаторічного парламентаря Анатолія Матвієнка та багатьох інших", - перелічує експерт.