Тимошенко: в условиях кризиса нужна кардинальная смена экономического курса

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко убеждена, сегодня нужно позаботиться о реструктуризации долга

Украина нуждается в немедленной смены экономического курса, который сегодня ведет к наращиванию долгов под предлогом борьбы с эпидемией и кризисом. Об этом заявила лидер фракции "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время брифинга по результатам заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций и комитетов, передает РБК-Украина.

"Решение правительства о дальнейшем увеличении долговой зависимости угрожает национальной безопасности страны. Объемы заимствования, которые правительство планирует принять, могут стать больше, чем доходы бюджета. Сокращение доходов бюджета на 122 миллиарда гривен означает, что от экономики мы получим минимум денег. Зато заимствованиями затянем страну в долговую яму на десятки лет вперед", сказала Тимошенко.

Она убеждена, что такая стратегия власти является ложной в самой своей основе. Прежде всего, стране сегодня нужно позаботиться о реструктуризации долга.

"Наше предложение - реструктуризировать государственный долг. Так мы освободим 320 миллиардов гривен, и этого будет достаточно, чтобы Украина прошла экономический и финансовый кризис. Нам нужна умное сотрудничество с МВФ, которое бы базировалось на национальных интересах Украины, а переговоры нужно вести, прежде всего, по реструктуризации государственного долга Украины, а не о новых заимствованиях", - отметила политик.

По словам Тимошенко, партия "Батькивщина" не будет поддерживать предложение правительства, которым предлагается "отдавать государственную собственность, в том числе стратегическую, за долговые обязательства".

"Сегодня законом хотят полностью аннулировать государственный фонд регионального развития, субвенции местным бюджетам на поддержку развития объединенных общин, отменить функционирования фонда энергоэффективности, отменить льготы гражданам на жилищно-коммунальные услуги, сократить финансирование науки и т.д. Забирать финансы из экономики и оставлять ее обескровленной - это чрезвычайно опасная и ошибочная стратегия. Мы ее поддерживать не будем", - добавила Тимошенко.

Напомним, на внеочередном заседании парламент не поддержал законопроект Кабмина №3279 об изменениях в государственный бюджет на 2020 год в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, данный проект закона Кабмин внес в Раду 29 марта, однако сначала текст документа отсутствовал. В понедельник проект закона был опубликован на сайте парламента.

Как писало РБК-Украина, в Украине заразились коронавирусов 480 человек, более ста из них - жители Киева. При этом умерли от вируса 11 человек.