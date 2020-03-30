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Тимошенко: в умовах кризи потрібна кардинальна зміна економічного курсу

Новини » Політика     30.03.2020 - 15:05
Тимошенко: в умовах кризи потрібна кардинальна зміна економічного курсу
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко переконана, сьогодні потрібно подбати про реструктуризацію боргу

Україна потребує негайної зміни економічного курсу, який сьогодні веде до нарощування боргів під приводом боротьби з епідемією і кризою. Про це заявила лідер фракції "Батьківщини" Юлія Тимошенко під час брифінгу за результатами засідання погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій та комітетів, передає РБК-Україна.

"Рішення уряду про подальше збільшення боргової залежності загрожує національній безпеці країни. Обсяги запозичення, які уряд планує взяти, можуть стати більшими, аніж доходи бюджету. Скорочення ж доходів бюджету на 122 мільярди гривень означає, що від економіки ми отримаємо мінімум грошей. Натомість запозиченнями затягнемо країну до боргової ями на десятки років уперед", сказала Тимошенко.

Вона переконана, що така стратегія влади є хибною в самій своїй основі. Передусім, країні сьогодні потрібно подбати про реструктуризацію боргу.

"Наша пропозиція - реструктуризувати державний борг. Так ми звільнимо 320 мільярдів гривень, і цього буде досить, щоб Україна пройшла економічну та фінансову кризи. Нам потрібна розумна співпраця з МВФ, яка б базувалася на національних інтересах України, а переговори потрібно вести, насамперед, щодо реструктуризації державного боргу України, а не про нові запозичення", - зауважила політик.

За словами Тимошенко, партія "Батьківщина" не підтримуватиме пропозицій уряду, якими пропонується "віддавати державну власність, в тому числі стратегічну, за боргові зобов‘язання".

"Сьогодні законом хочуть повністю анулювати державний фонд регіонального розвитку, субвенції місцевим бюджетам на підтримку розвитку об‘єднаних громад, скасувати функціонування фонду енергоефективності, скасувати пільги громадянам на житлово-комунальні послуги, скоротити фінансування науки тощо. Забирати фінанси з економіки та залишати її знекровленою - це надзвичайно небезпечна і помилкова стратегія. Ми її підтримувати не будемо", - додала Тимошенко.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні парламент не підтримав законопроект Кабміну №3279 про зміни до державного бюджету на 2020 рік у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, даний проект закону Кабмін вніс у Раду 29 березня, проте спочатку текст документа був відсутній. У понеділок проект закону був опублікований на сайті парламенту.

Як писало РБК-Україна, в Україні заразилися коронавірусів 480 осіб, понад сто з них - жителі Києва. При цьому померли від вірусу 11 осіб.

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