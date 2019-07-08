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Тимошенко: украинцы должны почувствовать результаты работы новой власти как можно быстрее

Новости » Политика    08.07.2019 - 08:39
Тимошенко: украинцы должны почувствовать результаты работы новой власти как можно быстрее
Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Тимошенко отметила, что украинцы заслуживают на счастливую жизнь

Украинцы заслуживают на счастливую жизнь, и действовать нужно быстро и результативно. Об этом Юлия Тимошенко заявила во время эфира на радио "Перше національне", передает РБК-Украина.

По ее мнению, для того чтобы поощрить украинцев жить и работать на Родине, надо не только поднять экономику и увеличить доходы граждан, по крайней мере до уровня Польши (в 3,5 раза), но и модернизировать образование и создать современную систему здравоохранение.

В то же время лидер "Батькивщины" подчеркнула, что первые результаты работы новой власти украинцы должны почувствовать как можно быстрее. Поэтому начать надо со снижения тарифов и обеспечения старшего поколения достойными пенсиями.

"Надо действовать немедленно", – заметила она.

"Необходимо создавать коалицию действий из современных проевропейских сил. У нас есть шанс, чтобы быть счастливыми, чтобы поднять страну и людей. И наша команда готова этому содействовать", – заверила Тимошенко.

Она отметила, что ее команда на протяжении 5 лет разрабатывала стратегию действий – "Новый курс", и готова предложить его как основу для плана неотложных шагов новой власти, чтобы обеспечить результат, ощутимый для каждого украинца уже за первые месяцы ее работы.

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