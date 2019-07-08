ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Тимошенко: українці мають відчути результати роботи нової влади якнайшвидше

Новини » Політика    08.07.2019 - 08:39
Тимошенко: українці мають відчути результати роботи нової влади якнайшвидше
Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко зазначила, що українці заслуговують на щасливе життя

Українці заслуговують на щасливе життя, і діяти потрібно швидко та результативно. Про це Юлія Тимошенко заявила під час ефіру на радіо "Перше національне", передає РБК-Україна.

На її думку, для того щоб заохотити українців жити і працювати на Батьківщині, треба не лише підняти економіку та збільшити доходи громадян принаймні до рівня Польщі (у 3,5 раза), але й модернізувати освіту і створити сучасну систему охорону здоров’я.

Водночас лідер "Батьківщини" наголосила, що перші результати роботи нової влади українці мають відчути якнайшвидше. Тому розпочати треба зі зниження тарифів та забезпечення старшого покоління гідними пенсіями.

"Треба діяти негайно", – зауважила вона.

"Необхідно створювати коаліцію дій із сучасних проєвропейських сил. У нас є шанс, щоб бути щасливими, щоб підняти країну та людей. І наша команда готова цьому прислужитися", – запевнила Тимошенко.

Вона зазначила, що її команда впродовж 5 років розробляла стратегію дій – "Новий курс", і готова запропонувати її як основу для плану невідкладних кроків нової влади, щоб забезпечити результат, відчутний для кожного українця вже за перші місяці її роботи.

Тимошенко розповіла, якою має бути політика щодо переселенців
Новини України ТимошенкоБатьківщина
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся