Тимошенко: українці мають відчути результати роботи нової влади якнайшвидше

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко зазначила, що українці заслуговують на щасливе життя

Українці заслуговують на щасливе життя, і діяти потрібно швидко та результативно. Про це Юлія Тимошенко заявила під час ефіру на радіо "Перше національне", передає РБК-Україна.

На її думку, для того щоб заохотити українців жити і працювати на Батьківщині, треба не лише підняти економіку та збільшити доходи громадян принаймні до рівня Польщі (у 3,5 раза), але й модернізувати освіту і створити сучасну систему охорону здоров’я.

Водночас лідер "Батьківщини" наголосила, що перші результати роботи нової влади українці мають відчути якнайшвидше. Тому розпочати треба зі зниження тарифів та забезпечення старшого покоління гідними пенсіями.

"Треба діяти негайно", – зауважила вона.

"Необхідно створювати коаліцію дій із сучасних проєвропейських сил. У нас є шанс, щоб бути щасливими, щоб підняти країну та людей. І наша команда готова цьому прислужитися", – запевнила Тимошенко.

Вона зазначила, що її команда впродовж 5 років розробляла стратегію дій – "Новий курс", і готова запропонувати її як основу для плану невідкладних кроків нової влади, щоб забезпечити результат, відчутний для кожного українця вже за перші місяці її роботи.