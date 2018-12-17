Тимошенко: в Украине происходят "эпохальные авантюры"

Фото: Юлия Тимошенко (УНИАН)

Тимошенко обвинила Порошенко в попытках присвоить украинскую ГТС

Народный депутат, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко обвинила президента Петра Порошенко в попытках присвоить украинскую газотранспортную систему (ГТС). Об этом она заявила во время Согласительного совета лидеров фракций и комитетов парламента 17 декабря, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По мнению Тимошенко, сегодня в стране происходят "эпохальные авантюры". За последние месяцы президент Петр Порошенко совместно с его аффилированными компаниями планирует присвоить украинскую ГТС, заявила нардеп.

"Отдается не просто половина ГТС за бесценок, а отдается в управление неизвестно кому. И Украина лишается 3 млрд долл. ежегодного дохода", – сказала она.

Политик призвала председателя ВР и лидеров фракций поддержать законопроект №8107, который, по ее словам, запрещает любые манипуляции с ГТС.

Тимошенко предупредила, в случае, "если власть решится на теневую приватизацию ГТС Украины, новый президент вернет ее в собственность государства".

"Хочу предупредить всех жуликов, в частности президента, новый президент вернет Украине ГТС и не вернет тех денег, которые за нее будут заплачены. И это будет определено законом Украины о национализации украденного украинского стратегического ресурса", – подчеркнула она.

Кроме того, Тимошенко напомнила о проекте закона №9265, который предусматривает отмену решения правительства о повышении цен на газ в ручном режиме.

Лидер партии удивлена тем, что этот документ, подписанный 6 лидерами фракции и групп, не внесен в энергетический блок вопросов. Учитывая это, она требует внести этот документ и рассмотреть его.