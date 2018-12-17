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Тимошенко: в Україні відбуваються "епохальні авантюри"

Новини » Політика    17.12.2018 - 12:27
Тимошенко: в Україні відбуваються "епохальні авантюри"
Фото: Юлія Тимошенко (УНІАН)

Тимошенко звинуватила Порошенка у спробах привласнити українську ГТС

Народний депутат, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко звинуватила президента Петра Порошенка у спробах привласнити українську газотранспортну систему (ГТС). Про це вона заявила під час Погоджувальної ради лідерів фракцій та комітетів парламенту 17 грудня, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

На думку Тимошенко, сьогодні в країні відбуваються "епохальні авантюри". За останні місяці президент Петро Порошенко спільно з його афілійованими компаніями планує привласнити українську ГТС, заявила нардеп.

"Віддається не просто половина ГТС за безцінь, а віддається в управління невідомо кому. І Україна позбавляється 3 млрд дол. щорічного доходу", – сказала вона.

Політик закликала голову ВРУ та лідерів фракцій підтримати законопроект №8107, який, за її словами, забороняє будь-які маніпуляції з ГТС.

Тимошенко попередила, у разі, "якщо влада наважиться на тіньову приватизацію ГТС України, новий президент поверне її у власність держави".

"Хочу попередити всіх шахраїв, зокрема президента, новий президент поверне Україні  ГТС і не поверне тих грошей, які за неї будуть заплачені. І це буде визначено аконом України про націоналізацію вкраденого українського стратегічного ресурсу", – наголосила вона.

Окрім того, Тимошенко нагадала про проект закону №9265, який передбачає скасування рішення уряду про підвищення цін на газ в ручному режимі.

Лідер партії здивована тим, що цей документ, підписаний 6 лідерами фракції та груп,  не внесений до енергетичного блоку питань. З огляду на це, вона вимагає внести цей документ і розглянути його.

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