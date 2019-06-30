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Тимошенко: Украина станет лучшим государством в мире для молодежи

Новости » Политика    30.06.2019 - 13:32
Тимошенко: Украина станет лучшим государством в мире для молодежи
Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Тимошенко выразила обеспокоенность, что молодежь массово покидает Украину

Задачей действенной власти должно стать обеспечение достойной жизни людям в своей собственной стране. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сказала сегодня во время развертывания вместе с молодежью на столичной Михайловской площади крупнейшего в мире украинского флага, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

Как отмечается, так команда "Батькивщины" отметила День молодежи, пригласив на мероприятие гостей и жителей города.

"Сегодня мы символически развернули флаг в честь того, что Украина станет лучшим государством в Европе для жизни молодежи и всех украинцев", - отметила лидер партии после развертывания флага.

Тимошенко подчеркнула, что сейчас для ее команды "самое важное, чтобы не теряя времени сейчас новый президент, а через несколько недель и новый парламент начали действовать, чтобы наша интеллектуальная, умная, очень активная молодежь, которая имеет право на прекрасное настоящее и будущее могла жить в своей собственной стране".

Она выразила обеспокоенность, что молодежь массово покидает страну, потому что нет работы, достойной зарплаты: "Мы с вами вместе должны сделать все, для того чтобы наши дети оставались с нами, а самое главное - находили себя, свой жизненный путь, свою работу и профессию на родной земле".

Тимошенко: люди не будут ждать годами - надо действовать немедленно
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