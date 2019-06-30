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Тимошенко: Україна стане найкращою державою у світі для молоді

Новини » Політика    30.06.2019 - 13:32
Тимошенко: Україна стане найкращою державою у світі для молоді
Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко висловила стурбованість, що молодь масово залишає Україну

Завданням дієвої влади має стати забезпечення гідного життя людям у своїй власній країні. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко сказала сьогодні під час розгортання разом із молоддю на столичній Михайлівській площі найбільшого у світі українського прапора, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

Як зазначається, так команда "Батьківщини" відсвяткувала День молоді, запросивши на подію гостей та мешканців міста.

"Сьогодні ми символічно розгорнули прапор на честь того, що Україна стане найкращою державою в Європі для життя молоді та всіх українців", - зазначила лідер партії після розгортання прапору.

Тимошенко наголосила, що наразі для її команди "найважливіше, щоб не гаючи часу зараз новий президент, а через декілька тижнів і новий парламент почали діяти, щоб наша інтелектуальна, розумна, дуже активна молодь, яка має право на прекрасне сьогодення та майбутнє могла жити у своїй власній країні".

Вона висловила стурбованість, що молодь масово залишає країну, бо немає роботи, гідної зарплати: "Ми з вами разом мусимо зробити все, для того щоб наші діти залишалися з нами, а найголовніше - знаходили себе, свій шлях життєвий, свою роботу та професію на рідній землі".

Тимошенко: люди не чекатимуть роками - треба діяти негайно
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