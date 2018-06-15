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Интервью

Тимошенко: Украина должна быть парламентской республикой канцлерского типа

НовостиПолитика    15.06.2018 - 17:45
Фото: Тимошенко во время выступления на форуме (ba.org.ua)
Фото: Тимошенко во время выступления на форуме (ba.org.ua)

Она отметила, что именно кандидат на пост канцлера должен возглавлять партийный список

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что Украине нужна парламентская форма правления. Об этом она заявила во время выступления на Всеукраинском форуме "Новый курс Украины", который прошел в Киеве.

По ее словам, проанализировав 30 самых успешных стран мира, можно увидеть, что большинство из них именно парламентского типа, а бедные – президентского.

"Именно поэтому хочу предложить парламентскую форму правления канцлерского типа", – отметила лидер "Батькивщины".

Юлия Тимошенко также напомнила, что Революция Достоинства началась с того, что один человек решил не подписывать Соглашение с ЕС, а Украина за это "заплатила кровью, людьми и войной".

"Можем ли мы и в дальнейшем продолжать эту традицию, когда один человек в своем кабинете, неизвестно под каким влиянием принимает решение для всей нации?" – спросила она.

По ее словам, исходя из того, что 90% людей не хотят отказываться от избрания президента и против того, чтобы его избирал парламент, выходом из ситуации может стать одновременное избрание на выборах партии и будущего канцлера – главы правительства. Лидер партии отметила, что именно кандидат на пост канцлера должен возглавлять партийный список.

"Голосуя на выборах за партийный список, люди одновременно будут выбирать и партию, и будущего канцлера. Когда побеждает партия, никто не может вытащить из-под стола неизвестного кандидата в канцлеры, согласовать его с олигархией и показать народу. Нам требуется сильная и действенная власть", – подытожила Юлия Тимошенко.

Тимошенко: миротворцы в Украине могут быть только на украинских условиях
Теги публикации: Украина, Тимошенко, Форум  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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