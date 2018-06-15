Тимошенко: Україна має бути парламентською республікою канцлерського типу

Вона зазначила, що саме кандидат на посаду канцлера має очолювати партійний список

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вважає, що Україні потрібна парламентська форма правління. Про це вона заявила під час виступу на Всеукраїнському форумі "Новий курс України", який відбувся у Києві.

За її словами, проаналізувавши 30 найуспішніших країн світу, можна побачити, що більшість з них саме парламентського типу, а найбідніші – президентського.

"Саме тому хочу запропонувати парламентську форму правління канцлерського типу", – зазначила лідер "Батьківщини".

Юлія Тимошенко також нагадала, що Революція Гідності розпочалася з того, що одна людина вирішила не підписувати Угоду з ЄС, а Україна за це "заплатила кров’ю, людьми та війною".

"Чи можемо ми і надалі продовжувати цю традицію, коли одна людина у своєму кабінеті, невідомо під яким впливом ухвалює рішення для всієї нації?" – запитала вона.

За її словами, виходячи з того, що 90% людей не хочуть відмовлятися від обрання президента і проти того, щоб його обирав парламент, виходом із ситуації може стати одночасне обрання на виборах партії та майбутнього канцлера – керівника уряду. Лідер партії зазначила, що саме кандидат на посаду канцлера має очолювати партійний список.

"Голосуючи на виборах за партійний список, люди одночасно обиратимуть і партію, і майбутнього канцлера. Коли перемагає партія, ніхто не може витягнути з-під стола невідомого кандидата в канцлери, узгодити його з олігархією і показати народу. Нам потрібно сильна та дієва влада", – підсумувала Юлія Тимошенко.