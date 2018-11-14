Тимошенко уходит в отрыв и укрепляет свое электоральное лидерство, - политолог

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

По словам политолога, Тимошенко лидирует во всех регионах

Результаты последнего масштабного социологического исследования свидетельствуют, что лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко уходит в отрыв от остальных конкурентов и закрепляет свое электоральное лидерство. Об этом в Facebook написал политолог, руководитель Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Тимошенко лидирует во всех регионах и побеждает всех возможных спарринг-партнеров во втором туре", - отметил Карасев.

По его мнению, такой результат Тимошенко - это "результат электорального расширения, выхода Тимошенко за пределы ее электорального ядра. Что важно - ближе к дате голосования те, кто не определился, будут делать выбор в пользу электорального фаворита", - подчеркнул политолог.

Фото: facebook.com/vadim.karasev

13 ноября были обнародованы результаты социсследования, проведенного сразу тремя авторитетными компаниями - КМИС, Центром Разумкова и группой "Рейтинг". В ходе исследования были опрошены 10 тыс. респондентов, тогда как обычно выборка составляет лишь 2 тыс. опрошенных.

Согласно результатам, за Тимошенко готовы отдать свои голоса 21% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании. На втором месте с результатом в 11% - шоумен Владимир Зеленский. Действующий президент Петр Порошенко делит 3 и 4 место с Анатолием Гриценко - их готовы поддержать по 10% украинцев. Впритык к ним идут Юрий Бойко и Олег Ляшко (9% и 8% соответственно). Певец Святослав Вакарчук наберет 6%, если пойдет на выборы.