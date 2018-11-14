Тимошенко іде у відрив і зміцнює своє електоральне лідерство, - політолог

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

За словами політолога, Тимошенко лідирує у всіх регіонах

Результати останнього великого соціологічного дослідження свідчать, що лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко іде у відрив від решти конкурентів і закріплює своє електоральне лідерство. Про це у Facebook написав політолог, керівник Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

"Тимошенко лідирує у всіх регіонах і перемагає всіх можливих спаринг-партнерів у другому турі", - зазначив Карасьов.

На його думку, такий результат Тимошенко - це "результат електорального розширення, виходу Тимошенко за межі її електорального ядра. Що важливо - ближче до дати голосування ті, що не визначилися, будуть робити вибір на користь електорального фаворита", - підкреслив політолог.

Фото: facebook.com/vadim.karasev

13 листопада було оприлюднено результати соцдослідження, проведеного відразу трьома найавторитетнішими компаніями - КМІС, Центром Разумкова та групою "Рейтинг". У ході дослідження було опитано 10 тис. респондентів, тоді як зазвичай вибірка складає лише 2 тис. опитаних.

Відповідно до результатів, за Тимошенко готові віддати свої голоси 21% тих, хто визначився з вибором і має намір взяти участь в голосуванні. На другому місці із результатом в 11% - шоумен Володимир Зеленський. Чинний президент Петро Порошенко ділить 3 і 4 місце з Анатолієм Гриценком - їх готові підтримати по 10% українців. Впритул до них ідуть Юрій Бойко і Олег Ляшко (9% і 8% відповідно). Співак Святослав Вакарчук набере 6%, якщо піде на вибори.