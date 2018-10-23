Тимошенко: цель новой Конституции - создание условий для реализации человека

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Новая Конституция должна создать условия для достойной самореализации каждого гражданина Украины, уверена Тимошенко

Новая Конституция должна создать условия для достойной самореализации каждого гражданина Украины. Об этом заявила Юлия Тимошенко на Конституционном форуме в Виннице, где собрались местные специалисты и общественные деятели для обсуждения предложенного лидером "Батькивщины" проекта нового Основного закона, передает пресс-служба политсилы.

"Украина имела национальную идею — создание сильного суверенного государства, которая станет частью европейского сообщества, частью объединенной Европы. Эта идея воплощалась предыдущими поколениями. Мы как нация определились, что наше будущее – в объединенной Европе и в НАТО. Мы предлагаем приобщить к обсуждению национальную цель — создание условий для самореализации каждого в гармонии с человеком, природой и в гармонии с Творцом", – убеждена председатель партии.

По мнению Тимошенко, нынешнее критическое состояние государства обусловлено тем, что все 27 лет лучшая часть общества была отграничена от реального управления государством. Новая Конституция включит интеллектуалов в систему принятия стратегических решений национального уровня.

Этот документ будет предусматривать внедрение действенных механизмов борьбы с коррупцией, преодоления монополий и влияния олигархов, чиновники будут подотчетны обществу, местное самоуправление будет действенным, выборный суд – честным, пагубное двоевластие президента и премьера будет снят.

"Один из пороков, который не дает развиваться Украине, — это двоевластие в управлении исполнительной ветвью власти. И президент, и премьер — это два руководителя страны. И эти два руководителя в ста случаях из ста попадают в конфликт между собой. Потому что это конфликт стратегий, конфликт решений и конфликт на уровне управления каждого министра, который часто становится заложником непонятных решений от этих руководителей, которые трудно выполнять. Ведь каждый президент себя считает истиной в последней инстанции, а премьер-министр находится в слабом состоянии, потому что на каждое решение может получить вето", – считает лидер "Батькивщины".

Тимошенко призвала всех неравнодушных присоединиться к обсуждению Новой народной Конституции, окончательный проект которой, по мнению лидера, должен быть готов до президентских выборов, чтобы новый глава государства сразу после инаугурации мог вынести документ на утверждение на всеукраинском референдуме.

"Наша задача максимально привлечь профессиональных людей во всех регионах Украины для того, чтобы совместно попытаться отшлифовать этот документ, чтобы интеллектуалы из разных регионов смогли создать совершенные проекты Общественного договора и Новой Конституции", – отметила политик.

Сегодня Тимошенко находится в Винницкой области. Кроме участия в конституционном форуме, лидер "Батькивщины" обсудит с аграриями и предпринимателями Новый экономический курс, пообщается с местными СМИ и проведет открытую встречу с жителями города Козятин.