Тимошенко: мета нової Конституції - створення умов для реалізації людини

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Нова Конституція має створити умови для гідної самореалізації кожного громадянина України, впевнена Тимошенко

Нова Конституція має створити умови для гідної самореалізації кожного громадянина України. Про це заявила Юлія Тимошенко на Конституційному форумі у Вінниці, де зібралися місцеві фахівці та громадські діячі для обговорення запропонованого лідером "Батьківщини" проекту нового Основного закону, передає прес-служба політсили.

"Україна мала національну ідею — створення сильної суверенної держави, яка стане частиною європейської спільноти, частиною об‘єднаної Європи. Ця ідея втілювалася попередніми поколіннями. Ми як нація визначилися, що наше майбутнє – в об‘єднаній Європі та в НАТО. Ми пропонуємо долучити до обговорення національну мету — створення умов для самореалізації кожного в гармонії з людиною, природою і в гармонії із Творцем", – переконана голова партії.

На думку Тимошенко, нинішній критичний стан держави зумовлений тим, що всі 27 років найкраща частина суспільства була відмежована від реального управління державою. Нова Конституція включить інтелектуалів у систему ухвалення стратегічних рішень національного рівня. Цей документ передбачатиме запровадження дієвих механізмів боротьби із корупцією, подолання монополій та впливу олігархів, чиновники будуть підзвітними суспільству, місцеве самоврядування буде дієвим, виборний суд – чесним, згубне двовладдя президента та прем’єра буде знято.

"Одна з вад, яка не дає розвиватися Україні, — це двовладдя в управлінні виконавчою гілкою влади. І президент, і прем‘єр — це два керівники країни. І ці два керівники у ста випадках із ста потрапляють у конфлікт між собою. Тому що це конфлікт стратегій, конфлікт рішень і конфлікт на рівні управління кожного міністра, який часто стає заручником незрозумілих рішень від цих керівників, які важко виконувати. Адже кожен президент себе вважає істиною в останній інстанції, а прем’єр-міністр перебуває в слабкому стані, бо на кожне рішення може отримати вето", – вважає лідер "Батьківщини".

Тимошенко закликала всіх небайдужих долучитися до обговорення Нової народної Конституції, остаточний проект якої, на думку лідера, має бути готовий до президентських виборів, щоб новий глава держави одразу після інавгурації міг винести документ на затвердження на всеукраїнському референдумі.

"Наше завдання максимально залучити фахових людей в усіх регіонах України для того, щоб спільно спробувати відшліфувати цей документ, щоб інтелектуали з різних регіонів змогли створити досконалі проекти Суспільного договору та Нової Конституції", – зазначила політик.

Сьогодні Тимошенко перебуває на Вінниччині. Окрім участі в конституційному форумі, лідер "Батьківщини" обговорить з аграріями та підприємцями Новий економічний курс, поспілкується із місцевими ЗМІ та проведе відкриту зустріч із мешканцями міста Козятин.