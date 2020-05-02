У Тимошенко требуют прекратить давление на органы местного самоуправления

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

В партии отмечают, что люди остро чувствуют вопиющую несправедливость, которую уличили в действиях власти карантин и эпидемия

Партия "Батькивщина" возмущена ситуацией вокруг городского головы Черкасс Анатолия Бондаренко, и требует прекратить давление на него и других мэров. Об этом говорится в обращении партии, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт политсилы.

"Пламенные приветы" от гаранта Конституции на адрес мэра Черкасс, а также откровенные угрозы Анатолию Бондаренко от чиновников президентской канцелярии переходят любые границы. Подобного нахальства украинская независимость еще не знала. Человек, который пришел к высшей в стране должности на лозунгах народовластия и обещаниях сделать наконец всех равными перед законом, каждый сильнее доказывает, что не имеет ни малейшего представления ни о законности, ни о поведении главы государства", - говорится в обращении.

В партии отмечают, что люди остро чувствуют вопиющую несправедливость, которую уличили в действиях власти карантин и эпидемия.

"Они понимают, что карантин, введенный по инициативе руководителя государства впопыхах, без всякого стратегического плана, от самого начала превратился в фикцию. Они осознают, что власть использует их беду для дешевого пиара – встречает самолет с гуманитарной помощью, которая потом продается в супермаркетах. Предшественники наживались на войне, нынешние - на эпидемии", - добавили в "Батькивщине".

"Батькивщина" требует от президента прекратить давление на Анатолия Бондаренко и других мэров, и призывает не переводить на местную власть собственные провалы.

"Не дискредитировать высокое звание гаранта Конституции, не держать людей за дураков и готовиться отвечать за каждое решение, которое было принято вопреки закону, интересам государства и украинцев", - резюмировали в политсиле.

Напомним, ранее мэр Черкасс опубликовал переписку с якобы первым заместителем руководителя Офиса президента Сергеем Трофимовым. В переписке лицо, подписанная как Трофимов, угрожает мэру города действиями по ослаблению карантина. В то же время в ОП отрицали причастность своих сотрудников к этой переписки.

Кроме того, вчера президент Зеленский передал Бондаренко "пламенный привет" от правоохранительных органов и пригрозил юридической ответственностью за нарушение карантина. До этого полиция открыла уголовное производство относительно решения горсовета Черкасс об ослаблении карантина, а глава МВД Арсен Аваков заявил, что городской голова "заигрался".