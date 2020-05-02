У Тимошенко вимагають припинити тиск на органи місцевого самоврядування

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

В партії зазначають, що люди гостро відчувають кричущу несправедливість, яку викрили у діях влади карантин та епідемія

Партія "Батьківщина" обурена ситуацією довкола міського голови Черкас Анатолія Бондаренка, й вимагає припинити тиск на нього й інших мерів. Про це йдеться в зверненні партії, передає РБК-Україна з посиланням на сайт політсили.

"Полум’яні привіти" від гаранта Конституції на адресу мера Черкас, а також відверті погрози Анатолію Бондаренку від чиновників президентської канцелярії переходять будь-які межі. Подібного зухвальства українська незалежність ще не знала. Людина, яка прийшла до найвищої в країні посади на гаслах народовладдя та обіцянках зробити нарешті всіх рівними перед законом, щодень дужче доводить, що не має ні найменшого уявлення ані про законність, ані про поведінку глави держави", - йдеться у зверненні.

В партії зазначають, що люди гостро відчувають кричущу несправедливість, яку викрили у діях влади карантин та епідемія.

"Вони розуміють, що карантин, запроваджений з ініціативи керівника держави похапцем, без жодного стратегічного плану, від самого початку перетворився на фікцію. Вони усвідомлюють, що влада використовує їхню біду для дешевого піару – зустрічає літак із гуманітарною допомогою, яка потім продається у супермаркетах. Попередники наживалися на війні, нинішні - на епідемії", - додали в "Батьківщині".

"Батьківщина" вимагає від президента припинити тиск на Анатолія Бондаренка та інших мерів, й закликає не перекладати на місцеву владу власні провали.

"Не дискредитувати високе звання гаранта Конституції, не тримати людей за дурнів та готуватися відповідати за кожне рішення, що було ухвалене всупереч закону, інтересам держави та українців", - резюмували в політсилі.

Нагадаємо, раніше мер Черкас опублікував листування з нібито першим заступником керівника Офісу президента Сергієм Трофімовим. У листуванні особа, підписана як Трофімов, погрожує меру міста діями за послаблення карантину. Водночас в ОП заперечили причетність своїх співробітників до цього листування.

Крім того, вчора президент Зеленський передав Бондаренку "полум'яний привіт" від правоохоронних органів та пригрозив юридичною відповідальністю за порушення карантину. До цього поліція відкрила кримінальне провадження щодо рішення міськради Черкас про послаблення карантину, а глава МВС Арсен Аваков заявив, що міський голова "загрався".