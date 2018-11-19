Тимошенко требует от ВР немедленно рассмотреть постановление о цене на газ

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Постановление отменяет повышение цены на газ на 23,5%

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко требует от Верховной рады немедленно рассмотреть проект постановления, который отдает украинский газ гражданам по адекватной цене, отменяющий повышение цены на газ на 23,5%, и который уже подписали 6 глав фракций парламента (№9265). Об этом лидер "Батькивщины" заявила во время Согласительного совета лидеров парламентских фракций и комитетов, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

Она объяснила, что причина повышения цены на газ не в МВФ. Именно в то время, когда тарифы дорожают, "президент переписывает на свое коррупционное окружение отечественные газовые месторождения, разведанные за счет государства", заявила Тимошенко. Следовательно, по ее словам, понятно, кто будет зарабатывать на перепродаже украинцам отечественного газа по завышенным ценам.

"Теперь он считает, что это стало его собственностью без аукционов, без каких-либо процедур. Сколько еще будут повышаться цены на газ, переписывая потом все эти доходы (вместе с добычей газа, лицензиями на добычу газа) на коррупционеров Порошенко?", – спросила лидер "Батькивщины".

Она попросила считать свое выступление сообщением о преступлении и предупредила, что направит соответствующее обращение к НАБУ.

Лидер "Батькивщины" также заявила, что, по бухгалтерской отчетности "Нафтогаза" и "Укргаздобычи", цена газа украинской добычи может быть на уровне 75 долл. за тысячу кубометров.

"Мы подняли всю бухгалтерскую отчетность "Укргаздобычи" и НАК "Нафтогаза". По бухгалтерской отчетности, себестоимость добычи украинского газа за 9 месяцев 2018 года без амортизационных отчислений составляет 17 долл. за тыс. кубометров. Если добавим материальные затраты, оплату труда, налоги, доходность, 30% рентабельность, ренту за добычу, а также все расходы на транспортировку, у нас получается, что мы можем продавать украинский газ украинцам за 75 долл. за тысячу кубометров. Это по бухгалтерии "Нафтогаза" и "Укргаздобычи", – сообщила она.

Тимошенко возмутилась, почему газ, который с рентабельностью 30% стоит 75 долларов, украинцам власть продает за 305 долларов.

"Это 400% рентабельности. Совесть есть у кого-то? Речь не в популизме, а в огромных откатах в "Нафтогазе". Это, по сути, большая государственная коррупционная кормушка, которую подстроили под Порошенко, договариваясь с международной финансовой бандой", – убеждена она.